بعد عمليات التعرف.. الحماية المدنية تنشر بيانا توضيحيا حول زلزال الشلف

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي خسائر إثر الهزة الأرضية التي ضربت ولاية الشلف.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها، إلى أنها بعد عمليات التعرف لم تسجل أي خسائر تذكر.

للتذكير، سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم الإثنين على الساعة 01سا و9 د.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 4.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة حدد 3 كم شمال الزبوجة ولاية الشلف.