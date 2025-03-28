بعد غيابه عن 14 مباراة.. زروقي يعود إلى أجواء التدريبات

عاد الدولي الجزائري، رامز زروقي، إلى أجواء التدريبات مع ناديه فينورد الهولندي، أمس الخميس، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وابتعد زروقي ابتعد عن المنافسة منذ بداية الموسم الجاري بسبب إصابة في القدم، حرمته من المشاركة في 14 مباراة مع فينورد، بالإضافة إلى غيابه عن مباراتين مع المنتخب الوطني.

وسلط الإعلام الهولندي، على غرار موقع “1908” المقرب من نادي فينورد، الضوء على عودة زروقي إلى أجواء التحضيرات. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي فردي الأسبوع الماضي، قبل أن ينضم رسمياً إلى التدريبات الجماعية أمس.