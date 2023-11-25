بعد قرابة شهر.. بن سبعيني يعود إلى التشكيلة الأساسية لدورتموند

سجّل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عودته إلى التشكيلة الأساسية لناديه بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت، بعد غياب استمر لقرابة شهر كامل.

ويستعد دورتموند لملاقاة بوروسيا مونشنغلادباخ، مساء اليوم السبت. لحساب الجولة الـ 12 من “البوندسليغا” وهي المباراة التي تحمل خصوصيات كبيرة لبن سبعيني، الذي حمل ألوان غلادباخ لـ 4 سنوات كاملة منذ سنة 2019.

وقرر مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيريزيك، إشراك بن سبعيني أساسيا في مباراة اليوم. بعدما غاب اكتفى في آخر 4 لقاءات بالمشاركة مرتين فقط كبديل.

ويعود آخر ظهور أساسي للدولي الجزائري، إلى تاريخ الـ 29 أكتوبر الماضي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 9 أمام آينتراخت فرانكفورت. ليشارك بعدها بديلا في الكأس أمام هوفنهايم.

كما غاب بن سبعيني، أمام بايرن ميونخ في الدوري ونيوكاسل في دوري الأبطال، ليعود من جديد للمشاركة بديلا أمام شتوتغارت.

