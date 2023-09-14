بعد قرار المركزي الأوروبي المفاجئ.. الأورو يتراجع

تراجع سعر صرف الأورو في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي المفاجئ للأسواق برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، تراجع سعر صرف الأورو اليوم الخميس، بنسبة 0.39% إلى 1.0688 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.1150 نقطة،

وخالف المركزي الأوروبي توقعات المحللين ورفع معدلات الفائدة في اجتماعه اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5%. في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.