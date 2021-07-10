بعد كندا.. تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة في روسيا

أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسي عن مستوى” أصفر” للطقس في موسكو ومنطقة موسكو الكبرى، بسبب الحرارة، ما يدل على مستوى تحذيري من مخاطر الطقس في روسيا. وجاء في بيان المركز: ” المستوى أصفر- الطقس يحتمل أن يكون خطيرا”.

يشار إلى أن التحذير من الحرارة في العاصمة الروسية وضواحيها ساري المفعول حتى الساعة الرابعة ظهرا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد . وقد تصل درجة الحرارة في موسكو وضواحيها إلى 32 درجة فوق الصفر.

يذكر ان كندا عانت من موجة حر خطيرة في الايام الاخيرة اودت بحياة اكثر من 700 شخص