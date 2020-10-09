بعد مخالطة مصاب بكورونا.. الأميرة البريطانية صوفي تدخل العزل الذاتي

أعلن قصر بكنجهام في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن الأميرة صوفي، عزلت نفسها في منزلها بعدما خالطت شخصا تبين إصابته بكورونا.

للإشارة فإن الأميرة صوفي كونتيسة ويسكس وزوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال المتحدث باسم القصر إن الأميرة البالغة 55 سنة لم تظهر عليها أي أعراض لكنها عزلت نفسها اتباعا للتعليمات.

وأضاف أنها لم تخالط أي من أفراد الأسرة المالكة منذ ذلك الحين.

وتزوجت صوفي، وهي مديرة علاقات عامة سابقة، الأمير إدوارد في 1999 ولديهما ابن وابنة.

وقد أصيب شهر مارس الماضي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة الأمير تشارلز بعد أسبوعين فقط من لقائه أمير موناكو الأمير ألبرت المصاب بالفيروس التاجي، والذي كان اختباره إيجابيًا.