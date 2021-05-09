بعد مخاوف وتكهنات لعدة أيام.. سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

كشفت وكالة الفضاء الإتحادية الروسية “روس كوسموس”، أن حطام الصاروخ الصيني دخل الغلاف الجوي ودُمِّر بالكامل.

وأفاد موقع روسيا اليوم، أن “روس كوسموس” أكدت على حسابها في “تويتر”، أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض اليوم الأحد و”توقفت عن الوجود” في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

ونشرت “روس كوسموس” خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي إحترقت فيه المرحلة الصاروخية.

وذلك وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.

وكان الإعلام الرسمي في الصين، قد أكد أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن معظم أجزائه إحترقت فور دخولها الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

وتشير الإحداثيات التي نقلتها التقارير الصحفية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، إلى أن بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي غربي جزر المالديف.