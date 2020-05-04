بعد نجاح تجربته.. الصين تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “كورونا فاك”

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بعد نجاح تجربته.. الصين تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “كورونا فاك”
بقلم نادية بن طاهر

قال باحثون من مختبر “سينوفاك بيوتيك” في بكين بالصين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “Coronavac”.

وبدأت الصين منذ فترة قصيرة، بتجربة اللقاح بشريا، بعد نجاحه في الاختبار على الحيوانات.

وأرسلت الشركة، دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين، للحصول على الموافقات.

وأكدت الشركة سابقا، أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القردة، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أفريل.

وأعطى باحثو المختبر، جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قردة ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب “كوفيد- 19″، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة، حسب وكالة “أ ف ب”.

وقال كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، في تصريحات صحفية، إن النتائج”تمنحنا الكثير من الثقة بأن اللقاح سيؤثر في البشر.


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