بعد نيرة أشرف.. مقتل طالبة طعنا في مصر

لقيت طالبة جامعية حتفها طعنا على يد زميلها في الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر. في واقعة أعادت ذاكرة المصريين إلى حادثة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وقال بيان النيابة المصرية إن فريق التحقيق اتخذ إجراءاته في مقتل “سلمى” طالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

كما تلقت النيابة “إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا. حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق. أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها.

وقد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة. فيما تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، والسلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم.

كما ذكرت تقارير لوسائل إعلام مصرية فإن الضحية والمتهم كانا يدرسان الإعلام. في أكاديمية الشروق الكائنة في شرق القاهرة.

قالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن المتهم “اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها.

كما أعادت الواقعة ذاكرة المصريين إلى حادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، الذي طعنها وذبحها بالسكين.

كما أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بالتحقيق العاجل في واقعة قتل طالبة جامعية في مدينة الزقازيق شمال اليلاد.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى. الطالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، عمدًا حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته. في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق وأنه قد أُلقي القبض على المتهم.

كما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي لمعاينته ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان. كما تحفظت النيابة العامة أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة ومتعلقات المجني عليها والمتهم وجار عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.