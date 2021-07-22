بعد يومين من إختفائها.. العثور على الطفلة جوهرة فراجي جثة هامدة

تم اليوم الخميس العثور على الطفلة جوهرة فراجي متوفية في الرق تحت قصر نومناس بولاية أدرار.

وحسبما أفادت به إذاعة أدرار، فإنه بعد حملة البحث الواسعة عن الطفلة جوهر فراجي بقصر ابنكور. وبوفادي دائرة فنوغيل ومختلف القصور المجاورة. تم العثور عليها اليوم الخميس متوفية في الرق تحت قصر نومناس.

للإشارة، فقد وجهت عائلة فراجي القاطنة بحي أبنكور في قصر بوفادي ببلدية تمنطيط نداء إستغاثة قصد مساعدتها في العثور على ابنتهم الطفلة ” فراجي جوهر”. وكانت الطفلة جوهر التي تبلغ من العمر أربع سنوات قد اختفت بعد ساعتين من صلاة العيد في ظروف غامضة. لتقوم مصالح الدرك الوطني مستعينة بالكلاب المدربة الأإنطلاق في عملية بحث واسعة. بالإضافة إلى مشاركة مواطنين في العملية بمختلف القصبات والبساتين