بعد 11 سنة.. سليماني يعود إلى شباب بلوزداد

حسمت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، رسميا صفقة لاعبها السابق، والهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني، بعقد يستمر لموسم واحد قابل للتجديد.

وكان سليماني، الذي تألق بمختلف الدوريات العالمية، قد غادر شباب بلوزداد، صيف 2013، نحو سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

قبل أن يطرق أبواب “البريميرليغ” الانجليزية، عبر البطل ليستر سيتي، صيف 2016، تخللتها إعارة إلى نيوكاسل وفنربخشة التركي وموناكو الفرنسي.

ولعب بعدها سليماني، في أولمبيك ليون الفرنسي، موسم 2021-2022، ليعود مباشرة إلى سبورتينغ البرتغالي، في تجربة لم تكن ناجحة، عكس الأولى.

وعاد بعدها في تجربة ثالثة بـ “الليغ1” الفرنسية، بألوان نادي بريست، الذي غادره سنة 2023 نحو أندرلخت البلجيكي.

ليحط الرحال فيما بعد في البرازيل، رفقة نادي كوريتيبا. الذي غادره سريعا نحو مشيلين البلجيكي، الذي لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى الشباب بعد 11 سنة حافلة بالانجازات.

وتعلق الجماهير البلوزدادية، آمالا كبيرة على صاحب الـ 36 عاما. من أجل مساعدة شبان الفريق على التألق قاريا، لاسيما وأنه اكتسب خبرة كبيرة، في مشاركاته المتعددة مع الخضر.