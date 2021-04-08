بعد 27 سنة من وفاته.. بيرو تعتقل الشريك السابق لبابلو إسكوبار

اعتقلت سلطات بيرو بالتعاون مع نظيرتها البوليفية أحد أباطرة المخدرات في أمريكا اللاتينية، والشريك السابق لأكبر تاجر مخدرات بابلو إسكوبار.

ووفقا لصحيفة الاسبيكتاتدور، تم القبض على ستة أعضاء بمنظمة دولية مكرسة لنقل شحنات كبيرة من الكوكايين من بوليفيا وبيرو لأمريكا.

ومن بين أولئك الذين تم القبض عليهم خورخي روكا سواريز، المعروف باسم تيكو باجا أو خورخي روكا.

وأـشارت الصحيفة المكسيكية أنه تاجر مخدرات بوليفي مشهور أصبح بحلول الثمانينيات أحد الشركاء الرئيسيين لعصابة ميديلين وصديق بابلو إسكوبار.

وقالت الصحيفة “كان يعمل هؤلاء الأشخاص، في نقل الكوكايين من بيرو وبوليفيا، بطائرات غادرت من مدارج سرية في شمال بوليفيا”.

وكانت الشحنة في طريقها إلى أمريكا الوسطى، وكانت وجهتها النهائية في الولايات المتحدة.

ولتحقيق الهدف، استخدموا مسؤولين رسميين سهلوا دخول وخروج الطائرات المذكورة.

ويشير التحقيق الذي أجرته السلطات إلى أن المعتقلين عملوا بطريقة واضحة.

وكان لكل منهم وظيفة داخل المنظمة، وتم الاعتراف بـ “Jorge Roca” أو “Techo de Paja” كقائد.

وافترض أنه مسؤول عن شحن شحنات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة، كما يُعتبر أحد أكبر مهربي المخدرات في بوليفيا.

وحُكم على تيكو باجا بأكثر من 27 عامًا في الولايات المتحدة منذ 13 ديسمبر 1990، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وفي أفريل 2018، بعد أن أكمل عقوبته في الولايات المتحدة، احتُجز في سجن سان بيدرو دي لاباز، في بوليفيا.

وقضى عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة تهريب المخدرات.

ومع ذلك ، بعد أسبوعين من وجوده في سجن سان بيدرو، طلب الإذن لتلقي الرعاية الطبية في مركز صحي وهرب.

واتبعت سلطات الولايات المتحدة والشرطة الوطنية في بيرو وكولومبيا مساره، حيث ألقت القبض عليه في ليما.