بعد 296 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ عائلة في هاتاي

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، أن زوجا وزوجته وابنهما انتشلوا أحياء من تحت مبنى سكني منهار بعد أكثر من 12 يوما من زلزال بقوة 7.8 درجة دمر أجزاء من تركيا وسوريا، على الرغم من وفاة الطفل في وقت لاحق في مستشفى.

أنقذ فريق بحث أجنبي من قيرغيزستان سمير محمد أكار، 49 عاما، وزوجته رغدة، 40 عاما، وابنهما البالغ من العمر 12 عاما. أثناء الحفر بين أنقاض مبنى سكني في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا.

وحسبما أفادت به وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فقد تم انتشالهم في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (8:30 بتوقيت غرينتش)، أو بعد 296 ساعة من زلزال 6 فيفري. وتم نقلهم بسرعة إلى سيارات الإسعاف. وأظهرت لقطات تلفزيونية المسعفين وهم يقومون بتثبيت المحلول الوريدي في ذراع الرجل وهو مستلق على محفة.

وقال أحد رجال الإنقاذ إن الفريق عثر أيضا على جثتي طفلين. وذكرت وكالة الأناضول في وقت لاحق أنهما كانا نجلي سمير ورغدة.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. على الرغم من أن رئيس وكالة الاستجابة للكوارث في البلاد قال إنها ستنتهي الأحد.