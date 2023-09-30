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الرياضة

بعد 8 أشهر من الغياب.. بن بوعلي يظهر في تدريبات شارلوروا

بقلم محمد.ل
بعد 8 أشهر من الغياب.. بن بوعلي يظهر في تدريبات شارلوروا
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عاد الجزائري، نذير بن بوعلي، إلى أجواء التدريبات رفقة ناديه شارلوروا البلجيكي، بعد 8 أشهر كاملة من الغياب بداعي الإصابة.

وتعرض خريج مدرسة أتليتيك بارادو، شهر جانفي الماضي، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليسرى، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، بسبب تزمق في الأربطة الهلالية.

ونشر بن بوعلي صورة له من تدريبات شارلوروا، أمس السبت، وأرفقها بتعليق قال فيه “الحمد لله.. 8 أشهر”. في إشارة منه إلى فترة غيابه عن التدريبات.

للإشارة فإن لاعب “الباك” السابق خضع طيلة الفترة الفارطة لعملية إعادة التأهيل، قبل أن يتلقى الضوء الأخضر من طبيب شارلوروا، لمباشرة التدريبات رفقة المجموعة، في انتظار عودته إلى المنافسة الرسمية.

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