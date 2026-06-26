بعد إنقاذه لطفلتين في حريق وهران.. وزير الشباب يشيد بالشاب “بن كلفة ناصر”

بعث وزير الشباب مصطفى حيداوي برسالة شكر وعرفان إلى الشاب البطل “بن كلفة ناصر” ، إثر تدخله لإنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي شبّ بحي الياسمين ببلدية بئر الجير في ولاية وهران.

وكتب حيداوي عبر حسابه على فيسبوك “أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى الشاب البطل “بن كلفة ناصر” من ولاية وهران، الذي قدّم نموذجًا مشرّفًا للشباب الجزائري الأصيل، حين بادر بكل شجاعة وإيثار إلى إنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي اندلع بحي الياسمين ببلدية بئر الجير”.

وأضاف وزير الشباب ” إنّ ما قام به يجسد أسمى معاني المواطنة والتضامن، ويؤكد أن روح النخوة متجذرة دائما في شباب الجزائر”.