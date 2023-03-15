بعمر 41 سنة.. إبراهيموفيتش يتلقى إستدعاء المنتخب السويدي

إستدعى مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، لاعب أيسي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غياب دام قرابة السنة، بسبب الإصابة.

وهذا تحسبا لمواجهتي منتخبا بلجيكا وأذربيجان، بتاريخ 24 و27 مارس المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وفي حالة مشاركة زلاتان في المواجهتين المقبلتين، سيصبح زلاتان صاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب يخوض تصفيات كأس أمم أوروبا، بعمر 42 سنة.