بعمر 41 سنة.. إبراهيموفيتش يتلقى إستدعاء المنتخب السويدي
بقلم فيصل زيان بوزيان
إستدعى مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، لاعب أيسي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غياب دام قرابة السنة، بسبب الإصابة.
وهذا تحسبا لمواجهتي منتخبا بلجيكا وأذربيجان، بتاريخ 24 و27 مارس المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.
وفي حالة مشاركة زلاتان في المواجهتين المقبلتين، سيصبح زلاتان صاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب يخوض تصفيات كأس أمم أوروبا، بعمر 42 سنة.
Här är herrlandslagets trupp till de två första EM-kvalmatcherna 🙌
🇸🇪-🇧🇪 | 24 mars på Friends Arena
🇸🇪-🇦🇿 | 27 mars på Friends Arena
🎫 Matchen mot Belgien är för tillfället slutsåld – men se till att säkra plats mot Azerbajdzjan den 27 mars!
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 15, 2023
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