بـ40 صاروخ “غراد”.. المقاومة تقصف مقر قيادة وثكنة لجيش الإحتلال شمال فلسطين المحتلة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنّها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور ” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة.

وحسب بيان المقاومة، فإن هذا الهجوم تم برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ “غراد”.

وجاء رداً على المجازر بحق المدنيين في غزة، وعلى اغتيال القادة الشهداء وأخوانهم في الضاحية الجنوبية لبيروت حسب بيان “القسام”.

وفي بيان اخر، اعلنت ذات الكتائب استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قامت بالإشتباك مع قوة صهيونية خاصة من مسافة صفر والإجهاز على جندي وإصابة آخر بجوار مسجد الشافعي غرب خانيونس.