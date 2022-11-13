بفستان من مصمم عربي شهير.. ابنة ترامب تتزوج من ملياردير عربي

تزوجت تيفاني ترامب، أمس السبت، من الملياردير اللبناني الأصل، مايكل بولس، في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وتيفاني، 29 عاما، هي ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز. اللذين تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999. والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب.

كما تزوجت تيفاني من مايكل بولس، 25 عاما، في منتجع “Mar-a-Lago” الخاص بعائلة ترامب، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا، وقبل 3 أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين، قالت مارلا مابلز لمجلة “PEOPLE”: “نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين. وليس على السياسة”، مضيفة أن العائلة اختارت المكان لأنه “يعتر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم”.