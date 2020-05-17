بقاط بركاني .. الكرة في يد المواطنين ولابد من التحلي بثقافة الوقاية لمواجهة الفيروس

قال عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا محمد بقاط بركاني أن حديث مجلس الأمن للتحضير لمخطط عمل لما بعد كورونا تمليه الضرورة الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف بركاني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه بصفة عامة هناك إستقرار في الحالات و المتواجدة منها ليست بالخطيرة .

وبخصوص حالات الوفيات مستقرة مابين 6 و7 وهي قليلة مقارنة مع وفيات الأمراض المزمنة التي تتجاوز 20 ألف.

وأضاف محمد بقاط بركاني أن الكرة حاليا في يد المواطنين والمسؤولية ترجع للمواطن والسلطات قررت الإبقاء على نفس النمط

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أنه لابد من نتعايش معه والمسؤولية المطلوبة هي إرتداء الوسائل الوقائية والكمامات .

وقدم بركاني توصيات للمواطنين بخصوص أيام العيد بالبقاء بالمنازل، وقال أن الزيارات العائلية غير مقبولة خلال أيام العيد لحماية الجميع من تفشي هذا الوباء

وأضاف أنه على المواطن التحلي بثقافة الوقاية لمواجهة الفيروس و لابد من أن يكون هناك وعي.