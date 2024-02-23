بقذيفة “الياسين 105”.. المقاومة تعلن استهداف دبابة “ميركافا” وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وكشفت المقاومة في بيان اخر، عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

واوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في خطابه في اليوم 133 من معركة طوفان الاقصى ان المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الصهيوني، خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.

أين يقومون بتدمير مدرعاته ويوقعون جنوده، في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية.