بقرار: “في بداياتي كنت ألعب من دون حذاء رياضي”

تحدث الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيويورك سيتي الأمريكي، منصف بقرار، عن بداياته في عالم كرة القدم، مبرزا بأنه واجه العديد من العراقيل في السنوات الأولى.

وأوضح بقرار، المتألق في الدوري الأمريكي، بأن بداياته كانت في سن مبكرة من بوابة احدى الأكاديميات، بمسقط رأسه بمدينة سطيف.

ليضيف في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لناديه: “منذ أن كنت صغيرا، كثيرا ما كنت أحمل معي أشيائي مستعدا للعب كرة القدم، وأحيانا كنت ألعب من دون حذاء رياضي”.

كما أوضح مهاجم وفاق سطيف السابق، بأنه يفضل اللعب في مركز رأس حربة. ويفضل المساحات، لأنه يعتمد كثيرا على سرعته لمساعدة ناديه نيويورك سيتي.

مشيرا إلى أنه بدأ يتعود على الأجواء في أمريكا، وأضاف: “أحيانا أذهب لقضاء الوقت مع أصدقائي للعب كرة السلة، ولكن عندما أكون بمفردي أفضل الذهاب لركوب الخيل”.

وواصل بقرار: “بالنسبة لجماهير النادي فلقد ساعدتني كثيرا في التأقلم عندما جئت حديثا. أما بالنسبة للعب هنا فهذا أمر جميل بالنسبة لي. لقد بدأت بالتعود على الأجواء”.

وفي ختام تصريحاته، أوضح بقرار بأن التحضير لمباريات نيويورك سيتي. يتم وسط تركيز كبير قصد مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن عائلته تمثل كل شيء بالنسبة له.