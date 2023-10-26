بقرار من الوزير ..الإجتماعات الرسمية في الجامعات ليلا

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن تعقد الإجتماعات الرسمية على مستوى الجامعات، في الفترة الليلية، وترك الفترة الصباحية والمسائية فقط للأعمال البيداغوجية والإدارية العادية.

و جاء هذا القرار، في إطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة لفتح المؤسسات الجامعية ليلا إلى غاية ال22 مساء. ولتشجيع الطلبة على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام في الفترة المسائية .على غرار فتح المكتبات والقيام بالملتقيات والفعاليات التي تعني الطالب.

وفي هذا الإطار أشرف أمس الوزير كمال بداري، على أول ندوة جهوية ليلية لجامعات الوسط، خصصت لمناقشة الحياة الطلابية.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة ،أبرز بداري، أن تنظيم هذه الندوة الليلية يندرج في إطار” تطبيق مبدأ الحوكمة. في تسيير الجامعة لاسيما من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات. في الفترة الممتدة من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة ليلا. وذلك لتمكين مدراء الجامعات ومسؤولو المصالح الإدارية من استقبال الطلبة وفواعل الأسرة الجامعية والتكفل بانشغالاتهم.

وبعد أن جدد التأكيد على دور الجامعة في المساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي باعتبارها مؤسسة مجتمعية. قال أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “يتنظر الكثير من الجامعة”.