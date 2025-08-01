بقرار ينضم إلى دينامو زغرب

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الجمعة، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي الجزائري منصف بقرار، قادما من نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

ليصبح بذلك لاعب “الخضر” ثاني جزائري، يتقمص ألوان النادي الكرواتي. بعد الدولي الجزائري السابق، العربي هلال سوداني.

وحسب بيان النادي، فقد وقّع المهاجم، منصف بقرار، على عقد طويل الأمد مع دينامو. في صفقة تهدف لتعزيز الخط الأمامي للنادي الذي يسعى هذا الموسم لاستعادة هيبته محليًا وأوروبيًا.

وقال النادي في بيانه: “بعودة لاعب جزائري لارتداء القميص الأزرق. نستحضر ذكريات النجم هلال سوداني، الذي بصم على مشوار رائع وترك أثرًا كبيرًا لدى جماهير النادي”.

ومن جهته، عبر بقرار، عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة. مؤكدًا أن انضمامه لأكبر نادٍ في كرواتيا يُعد محطة فارقة في مسيرته الكروية. وفرصة ينتظر أن يترك فيها بصمته.

وقال بقرار في هذا الصدد: “أنا سعيد وفخور للغاية بأنني أصبحت لاعبًا في دينامو. الانضمام إلى أكبر نادٍ كرواتي شرف وامتياز كبيران بالنسبة لي”.

وأضاف لاعب وفاق سطيف السابق: “ليس سرًا أنني كنت قريبًا من التوقيع لدينامو قبل عامين. لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت. ومع ذلك، أؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب. اليوم أنا لاعب أكثر نضجًا وخبرة. وأشعر بأنني مستعد لتقديم الإضافة التي يحتاجها الفريق”.

كما وجه اللاعب الشكر لإدارة النادي الكرواتي، قائلاً:”أشكر النادي على ثقته ومنحي هذه الفرصة. لا أستطيع الانتظار لارتداء القميص، واللعب أمام الجماهير في ملعب ماكسيمير. وبدء كتابة فصل جديد من مسيرتي”.