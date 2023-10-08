بق الفراش في فرنسا.. هام للسياح!

أعلنت مدينة باريس الفرنسية، في مطلع خريف عام 2023، عن ارتفاع “واسع النطاق” في أعداد بق الفراش، شملت متن وسائل النقل العام. كما تعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات “لطمأنة وحماية” الجمهور.

ومن جانبه، قال مايكل بوتر، أستاذ في قسم علم الحشرات بجامعة كنتاكي: “من الصعب التنبؤ بهذا النوع من الأمور. لكن سيناريو الارتفاع القياسي للإقبال على السفر ونقص الموظفين في مجال الضيافة يثير القلق، فيما يتعلق بحشرة بق الفراش”.

وأوضح بوتر إنه رغم أن تفشي بق الفراش يمكن أن يحدث في جميع أنواع الأماكن، إلا أن الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى تعد نقطة انتشار رئيسية.

وأشار إلى أن “مشكلة نقص الموظفين تعد مثيرة للقلق إذ أن أفضل طريقة للفنادق للحد من تفشي هذه الحشرة داخل فنادقها هي اليقظة”. و”أبرز طريقة تحقّق ذلك هي إجراء عمليات تفتيش منتظمة للغرف من قبل طاقم التدبير المنزلي”. “الذين يحتاجون إلى التدريب لاكتشاف حالات التفشي في مراحلها الأولية”.

نصائح للوقاية داخل غرفة الفندق

وقال بوتر: “يجب على كل مسافر أن يقرر مدى اليقظة التي يريدها فيما يتعلق ببق الفراش”. و”يعد السفر مرهقا بما فيه الكفاية فيما يحاول المسافر الابتعاد عن الإرهاق”.

كما يقترح بوتر أنه قبل أن تقوم بتفريغ أمتعتك، قم على الأقل بفحص سريع للسرير. قم بسحب الأغطية والبطانيات من المرتبة للخلف وانظر حول طبقات المرتبة، خاصة منطقة الرأس، بحثًا عن بق الفراش نفسه أو علامات وجوده.

ولفت بوتر إلى أن هذا الفحص السريع لن يكشف عن كل مكان يمكن أن يختبئ فيه بق الفراش، لكنه يمنحك أفضل فرصة لاكتشاف المشكلة بأقل جهد.

ولا تضع حقيبتك على الأرض في الزاوية، إذ لفت بوتر إلى أنها تعد أفضل طريقة لجلب بق الفراش إلى المنزل. وبدلاً من ذلك ضع حقائبك على سطح مرتفع مثل الجزء العلوي من خزانة الملابس أو رف الأمتعة.

ومن جهتها، قدمت جمعية الفنادق والسكن الأمريكية بعض النصائح الإضافية، على غرار فحص بدقة خلف مسند الرأس في السرير والأرائك والكراسي. إذا تم رؤية أي علامات لوجود بق الفراش، على المقيم إحبار إدارة الفندق على الفور. وطلب الانتقال لغرفة أخرى، ومن الأفضل ألا تكون بجوار الأولى. وإذا كان هناك بق الفراش، من المستحسن وضع كيس قمامة بلاستيكي أو غطاء واقٍ حول الحقيبة.