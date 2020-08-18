بكالوريا.. أجهزة التشويش وكشف المعادن بمراكز الامتحان معسكر إعداد الأسئلة

وجهت وزارة التربية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تعليمات الى رؤساء مراكز الامتحان من أجل توفير أجهزة كشف المعادن التي يتم من خلالها منع إدخال أجهزة الهاتف النقال او البلوتوث التي يستعملها غالبا بعض الطلبة في الغش في الامتحان .

وأكدت الوزارة على ضرورة ضبط هذه الاجهزة على كشف الاجهزة الالكترونية كي يتم التعرف بسرعة على نوعة الأشياء الممنوعة التي تم إدخالها الى المركز .

وسيشمل هذا الإجراء التلاميذ المقبلين على الامتحان إضافة إلى الأساتذة وهذا كي يتم منع تصوير اسئلة الامتحان ونشرها على منصات التواصل الإجتماعي بعد 5 او 10 دقائق من توزيعها كما حدث في امتحانات السنوات الماضية .

على صعيد آخر فقد تم تجهيز معسكر إعداد أسئلة امتحاني الباك وشهادة التعليم المتوسط البيام 135 كاميرا و40 شرطيا و 76 جهاز تشويش وهذا قصد انجاح عملية صياغة وطبع الاسئلة دون أي مشكل .