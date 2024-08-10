بكالوريا.. موقع التسجيلات الأولية مغلق حاليا

تم اليوم السبت، غلق موقع التسجيلات الأولية الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وسيتم اللاطلاع على نتائج توجيهات المرحلة الثانية أو طباعة ورقة التوجيه يوم 12 أوت 2024.

وكان حاملو شهادة البكالوريا المعنيين بالمرحلة الثانية “الذين لم يتحصلوا على أي من رغباتهم في نتائج التوجيه”، قد أدرجوا بطاقة رغبات جديدة عبر المنصة orientation-esi.dz قبل 9 أوت منتصف الليل.

هذا ووضعت وزارة التعليم العالي، خلية إصغاء خاصة بالتسجيلات النهائية الخاصة بموقع progres. يمكن الإتصال بها من أجل أي مشكل في مرحلة التسجيلات النهائية على الأرقام التالية:

023238472/ 023238473/ 023238474/ 023238475