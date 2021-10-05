بكاي: رفع عدد قاطرات ميترو الجزائر للوقاية من كورونا

كشف وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، عن رفع عدد قاطرات ميترو الجزائر الذي سيستأنف نشاطه يوم الخميس المقبل، للوقاية من وباء كورونا.

وأكد بكاي، خلال زيارة تفقدية لأشغال توسعة ميترو الجزائر، أنه وجه تعليمات صارمة” لفرض احترام البروتوكول الصحي على خطوط ميترو الجزائر.

وأوضح الوزير، إن اجراء رفع عدد القاطرات بميترو الجزائر، سيسمح بتقليص المدة الزمنية بين الرحلات.

وكانت وزارة النقل أعلنت مساء أمس الاثنين عن استئناف نشاط ميترو الجزائر يوم الخميس 7 أكتوبر ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وذلك بعد أكثر من سنة ونصف من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وعن أسباب توقف المترو, أكد الوزير أن القرار اتخذ “لحماية صحة المواطنين“.

وأشار الوزير، إلى أن إنطلاق خدمات الميترو، سيساهم بشكل كبير في “خفض الضغط المروري بالعاصمة”.

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