بكاي يؤكد على ضرورة فتح “نقاش واسع” لتحيين القانون البحري

أكد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح “نقاش واسع”، لتحيين القانون البحري ومطابقته للإتفاقيات الدولية البحرية الملزمة للجزائر.

ويأتي هذا خلال ترأسه، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و خبراء قانونيين متخصصين في مجال النقل بمختلف أنماطه، وذلك في إطار عملية تقييم مختلف النصوص القانونية و التنظيمية المؤطرة للقطاع.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا الإجتماع عرض دراسة شاملة حول مضامين النصوص القانونية ومدى نجاعتها وتماشيها مع مختلف الإتفاقيات المعمول بها دوليا.

وفي هذا الشأن، تم دراسة المسودة الأولى لمشروع قانون يتضمن تحيين القانون البحري ومطابقته للإتفاقيات الدولية البحرية الملزمة للجزائر، حيث أكد الوزير على ضرورة فتح نقاش واسع مع القطاعات الوزارية المعنية والخبراء والمتعاملين الإقتصاديين قصد الإثراء وإبداء الرأي من أجل مواكبة ما هو معمول به دوليا، ومواجهة التحديات المستقبلية حفاظا على مصلحة البلاد.