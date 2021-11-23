بكاي يجري اجتماعا مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

ترأس وزير النقل عيسى بكاي،اليوم الثلاثاء، إجتماعا مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) وجميع كوادرها.

وذلك بحضور وبحضور إطارات من الوزارة، اين تطرق الاجتماع إلى بعض الإضطرابات والمشاكل التي سجلتها المؤسسة بعد إستئناف نشاط النقل البحري للمسافرين.

والمتعلقة بحجوزات التذاكر و نوعية الخدمات على متن السفن وشروط النظافة و التأخرات في مواعيد الرحلات.

وفي هذا الشأن، أعطى الوزير بكاي تعليمات صارمة للقائمين على تسيير المؤسسة لتدارك الوضع و تحمل مسؤولية المهام الموكلة لهم.

بالإضافة الى تحسين ظروف إستقبال المسافرين ونوعية الخدمات على متن السفن والإلتزام بشروط النظافة.

وسلامة الركاب طيلة مدة الرحلات، مشددا على أن إجراءات ردعية ستتخذ ضد المتهاونين في تطبيق هذه التوجيهات.

وبخصوص بعض التجاوزات المسجلة من طرف المسافرين، دعا الوزير إلى وضع شروط صارمة لمراقبة ومتابعة مثل هذه السلوكيات والتدخل.

وذلك لتفادي تكرارها مع إستعمال كاميرات المراقبة للحفاظ على مختلف الوسائل و تجهيزات السفن.

وفي الأخير، حثالوزير كوادر وعمال المؤسسة على بذل المزيد من الجهود والعمل على إعادة بعث نشاط الشركة.

مع تحسين أداءها خاصة أنها تتمتع بكل المؤهلات البشرية والتقنية لإقتطاع حصة من أحد أكبر الأسواق في مجال النقل البحري للمسافرين المتمثلة في البحر الأبيض المتوسط.

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