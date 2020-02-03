بكين: إجراءات واشنطن تجاه فيروس كورونا “تنشر الذعر”

إنتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بشدة الإجراءات التي إتخذتها واشنطن بحق المواطنين الصينيين بسبب فيروس كورونا.

وإتهم المتحدث بإسم الخارجية الصينية، هوا شون ينغ، نقلا عن وسائل إعلام صينية، واشنطن بنشر الذعر قائلا “كانت الحكومة الأمريكية السباقة إلى إجلاء موظفي قنصليتها في ووهان، كما أنها منعت المسافرين الصينيين من الدخول إلى أراضيها”.

وأضاف “نعتبر الطريقة التي تصرفت بها واشنطن مثالا سيئا”.

من جهتها كشفت السلطات الصينية، أن عدد الوفيات المؤكدة في الصين بلغ 360 حالة، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألف و 300 مصاب.