بلادهان يترأس الدورة الـ15 للجنة الإستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي

ترأس اليوم، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان بمالي الدورة الـ 15للجنة الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ومالي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية ،فإن الجلسة ترأسها بلادهان مناصفة مع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي تيبله دراما، بباماكو، واستعرض خلالها سبل تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ورحب الجانبان بحالة التعاون الثنائي، الذي أحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جلسات السابقة.

كما جدد الطرفان الالتزام بتكثيف الاتصالات بين القطاعات المعنية من أجل استكمال تنفيذ مشاريع التعاون الجديدة.

كما أتاح الاجتماع الفرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول تنفيذ اتفاق السلام والأمن في مالي، الذي انبثق من اتفاق الجزائر، استعدادًا للاجتماع الرابع الرفيع المستوى للجنة مراقبة الاتفاق.