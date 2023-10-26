بلاغ هام بخصوص الحركة الجزئية التي مست سلك المحافظين العقاريين

تم إجراء حركة جزئية؛ مست سلك المحافظين العقاريين على مستوى عدة ولايات من الوطن.

وتم الإعداد لهذه الحركة – التي لا تزال قائمة- من خلال إجراء تقييم شامل لأداء المحافظات العقارية. وفقا لعمليات المتابعة اليومية للحصائل المبنية على المنهجية الجديدة للتقييم القائم على بلوغ الأهداف. الرامية إلى الوقوف على عملية تسليم الدفاتر العقارية لطالبيها الذين تتوفر فيهم الشروط.

كما طالت هذه المتابعة جانب الرقمنة المعنية بتسريع عمليات التكفل بإعداد. وتسليم كافة المستخرجات التي ينشدها المواطن وعلى رأسها الدفتر العقاري.

وقد تبين بعد دراسة هذه الحصائل نقائص في تسيير هذه المرافق استدعت التدخل.

وشدد الوزير في مناسبات عديدة على واجب تكريس مقاربة ناجعة في تأدية المهام.

ونوه بضرورة الالتزام بأخلقة المهنة، بهدف الرقي بعمل الإدارة المالية. وفق ديناميكية تشاركيه فعالة تجعلها في خدمة المواطنين، وذلك مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم.

وللتذكير فقد أكد الوزير في اجتماع تنسيقي جمعه مع الإطارات السامية لوزارة المالية يوم 08 أكتوبر 2023. على ضرورة التحلي بواجب التحفظ الإداري والانضباط والنزاهة. من أجل ضمان تقديم خدمات تتسم بالشفافية والفعالية والمسؤولية على نطاق واسع. فضلا عن نشر مدونة الأخلاق الخاصة بموظفي وزارة المالية. وإدماج وحدة أخلاقيات المهنة في منهاج تكوين إطارات الوزارة. من خلال إذكاء حس المسؤولية وترقية ثقافة الأخلاق في كامل الوزارة وترسيخها في سلوكيات موظفي القطاع.