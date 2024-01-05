بلاغ هام للجالية الجزائرية في إيطاليا ومالطا وسان مارينو

أصدرت سفارة الجزائر بروما اليوم الجمعة، بيانا صحفيا، حول الأحكام الجديدة المتعلقة بشهادة تغيير الإقامة (CCR).

وجاء في البيان، أن سفارة الجزائر بروما تُنهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين المقيمين بإيطاليا ومالطا وسان مارينو بأنه بموجب المادة 120 من القانون رقم 28-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023 والمتضمن لقانون المالية لسنة 2024 المعدل والمتمم لأحكام المادة 202 للقانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري 2017 ، المعدّل والمتم للقانون 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتعلق بقانون الجمارك، بأن القيمة الإجمالية للبضائع، بما في ذلك السيارة، المُعفاة من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم في إطار المزايا الممنوحة من الدولة الجزائرية للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (03) سنوات، على الأقل، دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والعودة النهائية إلى الجزائر (CCR)، والذين لم يستفيدوا إطلاقا من هذه المزايا مسبقا، قد حدّدت كالآتي :

-ثمانية ملايين دينار جزائري (8.000.000 دج ) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج.

-عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين.