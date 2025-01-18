بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، إلى علم جميع المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، أنه تم تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة “سلسلة ج 12 مكرر” لرقم الأعمال أو المداخيل المهنية.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم تمديد الآجال الى غاية 30 جانفي 2025، من أجل السماح بالوفاء بالتزامات الجبائية في أحسن الظروف.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، أنها تضع تحت تصرف كل المكلفين بوابتين رقميتين “جبايتك” و”مساهمتك”، تسمح بالوفاء بالالتزامات الجبائية عبر الأنترنت وذلك 24 سا/24 و 7أيام /7.