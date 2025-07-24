بلاغ هام للناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة 

أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بيانا هاما للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة “REVENTE EN L’ETAT”.

وتعلم الوزارة انه وقصد تسوية وضعية هذه الفئة من المتعاملين والمتواجدة سلعهم حاليا على مستوى الموانئ الجزائرية ولم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أوإجراءات الجمركة، يرجى منهم ارسال الوثائق التالية:

نسخة من السجل التجاري، نسخة من إشعار الوصول للسلع “AVIS D’ARRIVEE ” قبل تاريخ 24 جويلية 2025.

بالإضافة إلى فاتورة نهائية ” FACTURE DEFINITIVE”، ووثيقة التوطين البنكي إن وجدت.

هذا ترسل هذه الوثائق عبر لبريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأشارت الوزارة أن أي إرسال لا يتم عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه لا يؤخذ بعين الإعتبار.