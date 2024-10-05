بلال براهيمي لاعب الشهر في سانت تروند البلجيكي

توّج اللاعب الدولي الجزائري، بلال براهيمي، بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر المنقضي، في ناديه سانت تروند البلجيكي.

وتنافس لاعب الخضر، المنضم حديثا إلى الفريق البلجيكي. قادما من نيس الفرنسي على سبيل الإعارة، على جائزة الأفضل. رفقة كل من الحارس الياباني كوكوبو، ومواطنه تانيغوشي، والبلجيكي برونو غودو.

وأعلنت إدارة سانت تروند، اليوم السبت. عن اختيار أنصارها لبراهيمي، لاعب الشهر، وهو الذي سجّل هدفا وصنع آخرا في 3 لقاءات لعبها شهر سبتمبر الماضي، مع النادي البلجيكي.