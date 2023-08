بلال مسعودي يلتحق رسميا بغوزتبه التركي

أعلن نادي غوزتبه سبور الناشط في الدرجة الثانية التركية، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الجزائري، بلال مسعودي، قادما من كورتري البلجيكي.

وكشفت إدارة الفريق التركي، في تغريدة لها على حسابها الرسمي، عبر “تويتر” بأن مسعودي، التحق بفريقها بعقد يمتد إلى يوم 30 جوان 2024، مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

وللإشارة فإن صاحب الـ 26 ربيعا، التحق بكورتري البلجيكي، صيف 2021 من شبيبة الساورة، وفي أول مواسمه اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر، خلال 18 مباراة.

بينما لعب في الموسم الثاني 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر، فيما جمع الموسم الحالي 28 دقيقة فقط في مشاركتين كبديل دون صناعة أو تسجيل، وهي الاحصائيات التي جعلت إدارة النادي البلجيكي، توافق على إعارته.

