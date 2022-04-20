بلاني: بعض الدوائر الرسمية في مدريد تتلاعب من أجل تهدئة الضجة التي احدثها بيدرو سانشيز

كشف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، اليوم الأربعاء, بأن مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا, ير ى انه يجب أن يظل المسار الأممي الإطار الأنسب لتسوية الصراع في الصحراء الغربية.

وأكد بلاني، أن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن الرضا المزعوم للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية تنصب في عمل تلاعبي تديره بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة الضجة التي أثارها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وأضاف نفس المتحدث ان ستافان دي ميستورا هو أول من يمكنه التأكيد على تفاجئه من تغيير إسبانيا لموقفها الذي من شانه ان يعقد المسار الاممي.

وتابع بلاني قائلا بأن هذا المسار يجب ان يبقى في نظر المبعوث الاممي الإطار المناسب لتسوية النزاع القائم بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

كما ان المقربين من المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا اكدوا بشأن هذا الوضع الخاص صحة التصريح الذي قدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة في 20 جانفي الماضي.

والذي اعتبر ان اي تصريح حول موقف المبعوث الخاص او انشطته غير صادر عنه او عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة غالبا ما يكون تشويها للحقائق.

بالإضافة الى ذلك ،ذكر بلاني بدعوة المتحدث باسم الأمم المتحدة الى الحذر ممن يدعون معرفة موقف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا حول الصحراء الغربية.

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