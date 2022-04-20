بلاني: بعض الدوائر الرسمية في مدريد تتلاعب من أجل تهدئة الضجة التي احدثها بيدرو سانشيز
كشف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، اليوم الأربعاء, بأن مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا, ير ى انه يجب أن يظل المسار الأممي الإطار الأنسب لتسوية الصراع في الصحراء الغربية.
وأكد بلاني، أن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن الرضا المزعوم للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية تنصب في عمل تلاعبي تديره بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة الضجة التي أثارها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وأضاف نفس المتحدث ان ستافان دي ميستورا هو أول من يمكنه التأكيد على تفاجئه من تغيير إسبانيا لموقفها الذي من شانه ان يعقد المسار الاممي.
وتابع بلاني قائلا بأن هذا المسار يجب ان يبقى في نظر المبعوث الاممي الإطار المناسب لتسوية النزاع القائم بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
كما ان المقربين من المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا اكدوا بشأن هذا الوضع الخاص صحة التصريح الذي قدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة في 20 جانفي الماضي.
والذي اعتبر ان اي تصريح حول موقف المبعوث الخاص او انشطته غير صادر عنه او عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة غالبا ما يكون تشويها للحقائق.
بالإضافة الى ذلك ،ذكر بلاني بدعوة المتحدث باسم الأمم المتحدة الى الحذر ممن يدعون معرفة موقف المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا حول الصحراء الغربية.
طالع أيضا: بلاني.. عودة السفير الجزائري الى مدريد ستحسم بشكل سيادي وبتوضيحات مسبقة وصريحة
كشف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني،اليوم الاثنين، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بشكل سيادي من قبل الجزائريين في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة.
بلاني وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية.
وذلك في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي.
وفيما يخص الذين يتكهنون بسذاجة على غضب مؤقت للجزائر، فهم لا ينسجمون مع الواقع يضيف نفس المتحدث.
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وبخصوص اخر تصريح لرئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، قال بلاني، بأن هذه الأقوال صيغت بخفة محيرة.
كما انها تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا.
وأضاف ذات المتحدث في نفس السياق، أنه ومن خلال تبرئة نفسه، بهذه الطريقة الصريحة، أشار ضمنيا إلى أن الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن مسألة الصحراء الغربية يتوافق مع قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة، وأن ذات الموقف إنما يتوافق أيضا مع موقف الدول الأخرى.
وبالتالي فقد يبدو أنه نسي أن إسبانيا تتحمل مسؤولية خاصة، أخلاقيا وقانونيا، بصفتها سلطة مديرة.
وهو الوضع الذي تم التذكير به سنة 2014 من قبل أعلى هيئة قضائية في إسبانيا.
وبصفتها عضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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وتابع بلاني، أن المقاربة التي تتمثل في إضفاء النسبية على خطورة هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية إزاء مسألة الصحراء الغربية من خلال مقارنتها بموقف دول أخرى اتجاه الحكم الذاتي هي مقاربة تعسفية ولا تعكس الواقع.
وذكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي ان الإدارة الأمريكية تتحدث عن مقاربة محتملة عندما تشير فرنسا إلى أنها قاعدة وأن الحكومة الألمانية عبرت عن هذا الخيار من خلال اعتباره قاعدة محتملة.
مضيفا بأننا بعيدون عن التأكيد القطعي بشأن الحكم الذاتي الذي سيكون أخطر أساس واقعي وموثوق به.
وهو ما يعادل الاعتراف غير المبرر بمغربية الصحراء الغربية، وهي إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بحيث لم يحدد بعد وضعه نهائيا، وهو مؤهل لتقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية.
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