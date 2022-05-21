بلايلي أساسيا في أخر مباراة له مع بريست

كشف مدرب بريست الفرنسي ميشال دير زاكاريان عن قائمة اللاعبين الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة بوردو اليوم.

كما حملت القائمة إسم الدولي الجزائري يوسف بلايلي رفقة الدولي الجزائري الأخر هاريس بلقبلة قبل انطلاق المباراة التي ستجري ضمن الجولة الـ 38 من عمر البطولة الفرنسية.

كما ستكون مواجهة “الجيروندان” الأخيرة اليوم في اختتام منافسة الليغ 1 . وهي الأخيرة لإبن الباهية هذا الموسم.

ومنتظر أن يجدّد يوسف عقده مع النادي في قادم الأيام بعدما اتفق على الأمور المبدئية مع رئيس بريست.

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