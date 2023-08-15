بلايلي: “جئت للمولودية من أجل الألقاب وهدفي العودة إلى المنتخب”

رفع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، من سقف طموحاته مع مولودية الجزائر، التي التحق بها الصائفة الحالية، بعقد يمتد لموسمين.

وعبر بلايلي، عن تفاؤله بنجاح تجربته مع المولودية، المعروفة بجمهورها الغفير، مضيفا: “جئت للمولودية من أجل إسعاد الشناوة، وسنلعب على الألقاب ونهدي شعب المولودية لقبا لأنه يستحق ذلك”.

ليضيف في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق: “منذ أن كنت صغيرا شعب المولودية أراد أن ألعب في الفريق، وأنا أيضا كنت أريد ذلك، واليوم كتب المكتوب، وجئت من أجل مساعدة الفريق وأطلب دعم الشناوة”.

وبخصوص طموحاته، قال بلايلي الذي اندمج اليوم في تربص رين الفرنسية: “طموحي مع المولودية هو العودة للمنتخب وإفراح الشعب الذي لم يفز بالبطولة منذ فترة طويلة، وأنا هنا من أجل ذلك”.

وختم بلايلي: “إن شاء الله سنفرحهم (يقصد الأنصار) وأطلب منهم مساعدة الفريق، ومثلما قلت جئت من أجل الفوز بلقب في نهاية الموسم، وأشكر رئيس النادي الذي وقف على الصفقة”.