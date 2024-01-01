بلايلي: “جاهز للعب “الكان” وإسعاد الشعب الجزائري”

عبّر نجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى الخضر، بمناسبة نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إنطلاقها بكوت ديفوار، يوم الـ 13 جانفي الجاري.

وفي تصريحات فور وصول وفد الخضر، إلى “لومي” الطوغولية. لإجراء آخر تربص قبل الـ”كان” قال بلايلي: “الحمد لله على عودتي وأنا سعيد كثيرا، وسأقدم كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري، ولما لا العودة بالكأس”.

كما أوضح بلايلي، بأن العناصر الوطنية، تتواجد في أفضل حالاتها قبل انطلاق نسخة كوت ديفوار. مقارنة بالنسخة الفارطة بالكاميرون. بسبب جائحة كورونا. مضيفا: “الحمد لله هذه المرة جميع اللاعبين جاهزين ولما لا نكرر سيناريو مصر”.

وبخصوص جاهزيته للمشاركة مع الخضر، بعد أكثر من 9 أشهر كاملة من الغياب. رد بلايلي، الذي لم ينس فضل المولودية في عودته إلى الخضر، وتمنى إهداء لقب البطولة للشناوة: “جاهز للعب وإذا لم ألعب سيلعب زملائي، وحينما أدخل أفرح الشعب”.