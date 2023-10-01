بلايلي يتألق مع المولودية ويطرق باب العودة إلى الخضر

نجح لاعب الخضر، يوسف بلايلي، العائد إلى البطولة المحلية، من بوابة مولودية الجزائر، في خطف الأنظار خلال الجولات الأولى، من الموسم الكروي الحالي.

وبعدما دشّن الموسم بهدف وتمريرة حاسمة في جولة الافتتاح أمام نجم بن عكنون. سجّل بلايلي، الهدف الوحيد للمولودية في قسطينة، قبل أن يسجل هدفا من الثنائية التي فاز بها ناديه أمس السبت أمام مولودية البيض.

وبهذه الاحصائيات تصدر بلايلي، مؤقتا صدارة هدافي المحترف الأول. ليعرض بذلك، أوراقه على الناخب الوطني، جمال بلماضي، تمهيدا لعودته إلى المنتخب.

للإشارة فإن صاحب الـ 31 ربيعا، غاب عن تربصي الخضر، خلال شهري جوان وسبتمبر الماضيين. لخيارات فنية وافتقاده للمنافسة، غير أن بدايته القوية في البطولة المحلية، تفتح أبواب عودته للخضر على مصراعيها.