بلايلي: “حزينون للشعب الفلسطيني وأتمنى وقف الحرب”

كشف نجم المولودية الأول ولاعب الخضر، يوسف بلايلي، بأن الجميع في الجزائر، حزين للأحداث المؤسفة التي تعيشها أرض فلسطين منذ قرابة 50 يوما، بسبب العدوان الصهيوني.

وفي تصريحات خصّ بها قناة “فلسطين الشباب والرياضة” قال بلايلي: “نحن حزينون جدا على الشعب الفلسطيني. خاصة وأننا في الجزائر نقول إن فلسطين بلدنا الثاني”.

وواصل بلايلي: “نحس بما يعيشه الفلسطينيون، وإن شاء الله تتوقف علينا هذه الحرب”.

وختم الدولي الجزائري: “كلنا مع فلسطين.. خاصة نحن الجزائريون.”