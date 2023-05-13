بلايلي في طريق العودة لفريقه السابق!

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن اقتراب اللاعب الدولي الجزائري بنادي أجاكسيو، يوسف بلايلي، من العودة لصفوف فريق سبق له الاحتراف فيه.

وحسب موقع “لاغازيتا دي فيناك“، فإن اللاعب يوسف بلايلي، يحضّر للعودة لصفوف فريقه السابق الترجي التونسي، بعد التوترات التي عرفتها تجربته في فرنسا بناديا براست و أجاكسيو مؤخراً.

خاصة مع المشكل الأخير مع إدارة فريق أجاكسيو، والمدرب أوليفيي بانتالوني، لن يجدد بلايلي عقده مع الفريق الكورسيكي، النازل للدرجة الثانية الفرنسية.

وحسب ذات المصدر، فإن بلايلي متواجد حاليا بإسبانيا، ويقوم بمباحاثات بشأن مستقبله الكروي، للإنتقال لأحد الأندية الخليجية أو العودة للترجي التونسي.

كما أن مسؤولي نادي الترجي لن يعارضوا عودة نجم الفريق السابق يوسف بلايلي مجدداً.

يجدر الإشارة، لعب يوسف بلايلي مع الترجي التونسي، في الفترة الممتدة من 2012 لغاية 2014، وموسم 2018.2019، وتوج معه برابطة الأبطال مرتين، البطولة التونسية أربع مرات.