بلايلي مهدد بالغياب عن مباريات فريقه لنهاية الموسم لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن إنهيار علاقة الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بمدربه بالفريق أجاكسيو أوليفييه بانتالوني.

ونقل موقع “ONZE MONDIALE” الفرنسي، اليوم السبت، عن موقع “la Gazette du Fennec”، تقرير مفاده أن لاعب الخضر بلايلي، دخل في ملاسنات و إشتبك مع مدربه بانتالوني.

ماجعل المدرب يقرر إبعاده عن قائمة الفريق المعنية بمواجهة ستراسبوغ غدا الأحد، ضمن فعاليات الدوري الفرنسي.

وأوضح ذات المصدر، أن المدرب بانتالوني قرر إبعاد بلايلي عن مباريا الفريق الكورسيكي المتبقية من الموسم الحالي.