بلايلي يستأنف التدريبات الجماعية مع أجاكسيو

إستأنف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، التدريبات الجماعية مع فريقه أجاكسيو بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها مؤخراً.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أجاكسيو صوراً للحصة التدريبية، التي أجراها الفريق بمركز التدريبات، والتي ميزها عودة الدولي الجزائري بلايلي للتدريبات الجماعية.

للإشارة، عانى يوسف بلايلي من إصابة على مستوى الفخذ، في المواجهة المزدوجة للمنتخب الوطني ضد النيجر ضمن تصفيات كان 2023.