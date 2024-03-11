بلايلي: “نجم من طينة زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف”

قدم الدولي الجزائري، ولاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، اعتذاراته إلى كل الجماهير الجزائرية، بسبب سقطاته الأخيرة ولاسيما في مواجهة وفاق سطيف، والتي تسببت في إيقافه لـ 4 لقاءات.

ونشر بلايلي، عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” اليوم الاثنين، قال فيها: “أنا يوسف بلايلي، إبن الجزائر الحبيبة قلبا ودما، إبنكم وإبن هذا الشعب، أهنئكم جميعا ببلوغ شهر رمضان المبارك”.

وأضاف لاعب العميد: “وبهذه المناسبة أعترف بأنني أخطأت مثلي مثل كل البشر يصيب ويخطئ، وأقدم اعتذاراتي لكل من أخطأت في حقهم وخاصة في المباراة التي تسببت في عقوبتي”.

وواصل بلايلي: “فلست أنا من يسيء لكرة القدم الجزائرية ولصورة بلدي وأنا الذي لطالما رفعت الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل، أعتذر من كل من خاب ظنه في شخصي من جمهور ولاعبين ورسميين وصحفيين، وخاصة الأحرار والرجال من مدينة سطيف”.

وأضاف: “وأما من أخطأ في حقي بشتم والدتي والتهجم على عائلتي في الملعب فأقول لهم سامحكم الله، نحن بشر مثلكم، صديقي بن العمري غادر ملعب البليدة بالدموع مساء السبت”.

كما أوضح بلايلي: “نحن أيضا نتأثر ولدينا عائلات وأمهات، فحتى نجم من طينة زين الدين زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف في نهائي كأس العالم، لقد جاء الشهر الفضيل وندائي لكل الجزائريين خلال هذه الأيام المباركة لا تشتموا الأمهات، الأم عزيزة ما تسبوهاش”.

وختم نجم الخضر: “وأختم كلامي بقوله ﷺ: ” إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء “.