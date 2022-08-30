بلايلي وسليماني وبلقبلة ضمن قائمة بريست لمواجهة رين

أعلن مدرب بريست ميشال دير زاكاريان عن القائمة الموسعة للفريق التي سيعتمد عليها في مباراة رين غدا بملعب “روازون بارك”.

وعرفت القائمة تواجد الثلاثي الجزائري سليماني وبلايلي إلى جانب بلقبلة في قائمة 18 الموسعة.

كما سيعمل ثلاثي الخضر ما في وسعهم من أجل رد الاعتبار لأنفسهم ولفريقهم في مباراة الغد.

وكان بريست قد انهزم بنتيجة سبعة أهداف مقابل صفر في مباراة مونبيليه في الجولة الماضية.

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