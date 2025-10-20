بلايلي يتعافى ويلتحق بتدريبات الترجي التونسي

سجّل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، حضوره في تدريبات ناديه الترجي التونسي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تلقاها رفقة “الخضر” في تربص أكتوبر الجاري.

وكان بلايلي، قد تعرض لدى مشاركته بديلا يوم الـ 9 من أكتوبر الجاري. أمام الصومال، ضمن الجولة الـ 9 من تصفيات مونديال 2026، لإصابة عضلية.

وقرر حينها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تسريحه من التربص رفقة المهاجم بغداد بونجاح، بسبب الإصابة، قبل مواجهة أوغندا، في ختام التصفيات.

وتسببت الإصابة العضلية التي عانى منها بلايلي، في غيابه عن مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. التي فاز بها فريقه الترجي السبت الماضي، بهدف من دون رد. أمام المضيف رحيمو البوركينابي.

قبل أن يلتحق صبيحة اليوم الاثنين. بالتدريبات الجماعية لنادي “باب السويقة” بعد تعافيه من الإصابة، تحسبا للمشاركة في لقاء الإياب المرتقب بتونس الجمعة القادمة.