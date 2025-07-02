بلايلي يتعرض للاعتقال بفرنسا ووالده يكشف تفاصيل القضية

أكد والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، حفيظ بلايلي، اليوم الأربعاء، خبر اعتقال الدولي الجزائري، بمطار “شارل ديغول” بفرنسا.

وفي تصريح خصّ به “النهار”، قال والد يوسف بلايلي: “ابني يوسف، تعرض لمعاملة ظالمة في مطار “شارل ديغول” بفرنسا”.

كما أوضح والد الدولي الجزائري: “اعتقال ابني يوسف كان بسبب رفضه إجبار ابنه على وضع حزام الأمان على متن الطائرة بسبب صغر سنه”.

وتابع حفيظ بلايلي، في تصريحاته لتلفزيون “النهار”: “الشرطة الفرنسية أهانت ابني رغم أنه لاعب دولي”.

وتأتي تصريحات حفيظ بلايلي، عقب تداول مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة اعتقال يوسف بلايلي، بمطار “شارل ديغول”، من طرف شرطيين وهما يقومان بتعنيفه.

وحسب مصدر مقرّب من اللاعب، مازال يوسف بلايلي، معتقلا على مستوى شرطة الحدود بمطار “شارل ديغول”.

يذكر أن يوسف بلايلي، كان في رحلة عودة من الولايات المتحدة الأمريكية، نحو الجزائر، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة ناديه الترجي التونسي.